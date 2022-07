Beatrice Gherardini, in un libro tutti i segreti della beauty maker più famosa dei social

Nell’intervista Beatrice Gherardini racconta il suo primo libro, “Tutti i trucchi del make-up”, e l’importanza di una coccola quotidiana.

Classe 1995 e a soli 10 anni inizia a rubare i pennelli e gli ombretti della mamma. La passione per il make-up è una costante nella sua adolescenza e quando comincia a dedicarsi agli studi di scienze della comunicazione, scopre di voler esprimere la sua passione sui social media.

È lì che le due strade si uniscono: parallelamente agli studi universitari frequenta l’accademia di make-up e inizia a usare TiK Tok per dare voce alla sua creatività. In brevissimo tempo raggiunge un milione di follower, diventando un vero e proprio punto di riferimento per la sua enorme community di fidelizzate. Beatrice Gherardini, che è fascino ed energia allo stato puro, è la beauty maker più apprezzata su Tik Tok , con oltre 1,2 milioni di followers.

Dal 5 luglio i suoi consigli diventano un libro: “Tutti i trucchi del make-up”. Nell’intervista ha svelato i retroscena del progetto e tante sorprese.

Beatrice Gherardini presenta il suo nuovo libro: “Tutti i trucchi del make-up”

Il libro in uscita per Mondadori Electa nasce da un’idea della stessa Beatrice con l’intento di rendere omaggio alla bellezza dell’universo femminile in tutte le sue forme, attraverso i segreti e il linguaggio del make-up.

A proposito del suo progetto, ha spiegato: “Ho deciso di scrivere un libro perché mi sono resa conto che per dare consigli sul trucco non bastano i social: serve una guida da tenere accanto quando ci si trucca”.

Beatrice, inoltre, dichiara: “Sono veramente entusiasta di questo mio primo libro. Per me è un piccolo sogno che si realizza e sono estremamente felice di poterlo condividere con tutto il mio pubblico che mi ha sostenuto fin qui.

Un libro in cui c’è tutto il mio percorso fino a ora, c’è la mia devozione al make-up e al mondo del beauty che fa parte della mia essenza e della mia personalità sin dalla tenera età. Quel momento in cui ci trucchiamo è un momento sacro, quasi un rito che deve essere solo per noi, una coccola per sentirci meglio e affrontare la giornata con l’energia giusta, nel migliore dei modi. Sono convinta che il make-up non è semplicemente truccarsi, ma prendersi cura di sé, sperimentare e valorizzarsi, è sentirsi bene con sé stessi e con gli altri”.

La famosa beauty maker è un concentrato di sana positività e di entusiasmo, un’energia frizzante e contagiosa che è riuscita a trasmettere nel quotidiano al pubblico che la segue, attraverso consigli preziosi e contenuti mirati a valorizzare la bellezza femminile grazie al trucco.

Attraverso il libro “Tutti i trucchi del make-up”, in maniera semplice e con assoluta professionalità e competenza, affronta le molteplici sfumature legate al mondo del make-up, accompagnando le lettrici in questo straordinario viaggio volto alla creazione di un look completo. Un libro e un omaggio al tempo stesso rivolto a tutte le donne, da chi è alle prime armi sino alle più esperte del make-up o a chi vuole conoscere qualche tricks in più. È un manuale compagno di specchio che deve diventare un alleato fidato della nostra quotidianità.

27 anni e già tanti progetti nel cassetto. Pensando al suo futuro, aggiunge: “Cerco di non accontentarmi mai e mi sprono sempre verso nuovi obiettivi. Il mio sogno è diventare una formatrice, aprendo delle accademie, e creare una mia linea di prodotti cosmetici”.

I consigli per le donne

Beatrice con questa sua opera ci guida in un viaggio tra i segreti del make-up, aiutandoci nella scelta del prodotto più adatto in base al nostro tipo di pelle o alla conformazione del nostro viso. Inoltre, illustra e spiega gli strumenti e la corretta gestualità con cui vanno utilizzati, svelando tanti beauty hack per rendere il momento del make-up più semplice e funzionale.

Le sorprese non finiscono qui. Con i tutorial fotografici, Beatrice offre valide alternative personalizzabili e adatte per ogni occasione: dal make up per una serata elegante alla cerimonia, fino a varianti di make-up più semplici e adatte a contesti lavorativi e quotidiani. Nel libro tra consigli, veri e propri turorial, chicche del mestiere e piccoli segreti, Beatrice rende unico il momento del make-up e attraverso i beauty hacks consigliati tutto sarà più semplice e scorrevole.

A tal proposito, non mancano i consigli per le donne che faticano a truccarsi. “A chi è alle prime armi dico di non preoccuparsi. Il make-up è un settore difficile, ma con il tempo si acquisisce maggiore consapevolezza e si capisce qual è il trucco giusto per il nostro volto. Tutto arriva se si porta avanti un obiettivo con costanza e con determinazione”, ha spiegato.

Qual è l’importanza del trucco? “Può essere davvero fondamentale per aumentare la propria autostima. Tuttavia, consiglio di non basare tutto sull’aspetto esteriore. Per essere più sicure di noi serve un percorso interno, che ci aiuti a prendere consapevolezza. Spesso anch’io avevo vergogna a uscire struccata per via dell’acne, ma con il tempo ho imparato ad accettarmi e adesso esco tranquillamente anche senza make-up. Bisogna guardarsi dentro e intraprendere un percorso di crescita”, ha sottolineato.

Ma come si sviluppa la sua passione per il make-up? “Nasce quando ero solo una bambina. A 10 anni già guardavo i video su YouTube per sperimentare su me stessa e poi sugli altri. Per me il trucco è sempre stata una valvola di sfogo, è un modo per stare da sola con me stessa, sentirmi felice e stare bene, distraendomi dai problemi quotidiani”, ha ricordato.