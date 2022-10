Beatrice, la star di OnlyFans che non mostra gli occhi: “Mia madre non mi parla più”

La star di onlyFans Beatrice Secrets ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Beatrice Segreti: la confessione

Beatrice ha deciso d’intraprendere la carriera di volto su Onlyfans pur celando il suo dietro una maschera e ha confessato che, a causa della decisione, i suoi rapporti con sua madre ne avrebbero fortemente risentito.

La donna infatti avrebbe voluto che lei si laureasse e che facesse un lavoro qualsiasi, mentre la ragazza è orgogliosa della sua carriera attuale e delle somme di denaro da lei guadagnate grazie a OnlyFans.

“Ha visto un video e si è subito allontanata da me. Prima avevamo un rapporto bellissimo, io sono figlia unica. La sua reazione è dettata dal fatto che forse si è soffermata sull’esplicito e sul superficiale del lavoro, senza pensare al fatto che mi rende felice e mi lascia esprimere al 100%.

Io l’ho cercata diverse volte, ma non risponde…mia mamma mi voleva dottoressa in Economia Aziendale”, ha confessato, e ancora: “Un’artista è chiunque sappia usare il suo corpo, anche come lo uso io è un’espressione del mio essere“.

Nonostante sia una delle ragazze più seguite su OnlyFans, Beatrice ha deciso di tenere nascosto il suo volto con una maschera (forse anche nel tentativo di non rendersi troppo riconoscibile e di non peggiorare quindi ulteriormente i rapporti con sua madre).