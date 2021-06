Beatrice Pezzini presenta “Il miracolo del sole”: “Nel mio nuovo singolo sogno una nuova normalità”

Dopo essere arrivata in finale a "Ti lascio una canzone" e seconda a “The Voice of Italy” affianco a J-Ax, Beatrice Pezzini presenta il suo nuovo singolo.

Giovane e piena di talento, grinta e passione per la musica: così Beatrice Pezzini ha presentato nell’intervista esclusiva il suo nuovo singolo, “Il miracolo del sole”, feat Giancarlo. Dopo un periodo difficile, delicato ed estenuante, dovuto all’emergenza coronavirus, l’invito è quello di non perdere la speranza.

Dopo momenti bui, bisogna tornare a guardare il sole e godere dell’incantevole bellezza della vita. Beatrice Pezzini è una giovane cantante veronese che ha collezionato una serie di traguardi notevoli. È arrivata in finale a “Ti Lascio Una Canzone”, nel 2012, e nel 2018 ha partecipato al programma “The Voice of Italy” nel team di J-Ax, classificandosi al secondo posto.

Beatrice Pezzini presenta il nuovo singolo, “Il miracolo del sole”

Il nuovo singolo della cantante veronese è un inno alla speranza, che vuole esortare a osservare gli avvenimenti negativi da una prospettiva diversa. A tal proposito, ha dichiarato: “Penso che questa canzone rappresenti ciò che noi abbiamo provato in questo lungo periodo buio fatto di incertezze, insicurezze, paure, paragonabile a un tunnel senza uscita. Giuseppe Caravello lo scrisse in seguito a un sogno premonitore, in cui di fronte a una situazione simile a quella attuale, gli veniva indicato che il sole, con il suo calore, avrebbe favorito la guarigione”.

Sul progetto intrapreso per dare vita a “Il miracolo del sole”, ha aggiunto: “La canzone nasce durante il primo lockdown. Quando Giancarlo mi ha inviato questo testo, l’ho subito apprezzato. È un testo molto bello, paragonabile a un sogno attraverso il quale riassaporare la bellezza della normalità. Tuttavia, adesso non può tornare tutto come era prima. Ci si aspetta una nuova realtà. Con questo brano voglio mandare un messaggio di forza, incoraggiamento e speranza agli ascoltatori. La mia vocalità e quella di Giancarlo sono diverse, ma abbiamo creato un connubio e una sintonia perfette”.

Beatrice Pezzini, il suo nuovo singolo è un inno alla speranza

Nella sua canzone Beatrice Pezzini descrive le paure e le incertezze che spesso prendono il sopravvento. Il brano sembra descrivere il momento vissuto a causa della pandemia. Il suo invito è di non dimenticarsi della bellezza della vita, non darla per scontato, ricordandosi che il sole torna sempre a splendere, donando luce, gioia e nuova speranza alle nostre giornate.

“Nonostante ci confronteremo con una normalità nuova, non dobbiamo dimenticarci di godere del bello della vita. Piccoli gesti che un tempo davamo per scontati oggi sono pressoché inesistenti: vanno valorizzati e apprezzati sempre”, ha commentato.

Beatrice ha imparato a guardare il sole e credere nel miracolo, nonostante le inevitabili difficoltà della vita. E lei come ha vissuto il lungo isolamento dovuto alla pandemia e il blocco prolungato della musica? “In questi mesi così delicati ho cercato di non perdermi d’animo. Il mondo della musica a lungo si è fermato, noi artisti eravamo chiusi in una bolla e aspettavamo che scoppiasse per tornare come prima. Ma ho cercato di portarmi avanti con i miei impegni. La maggior disponibilità di tempo mi ha permesso di portarmi avanti anche con lo studio per i miei esami del Conservatorio. Ho cercato di rimanere attiva con il lavoro e lo studio”, ha raccontato la cantante.

Beatrice Pezzini, dalla televisione al nuovo singolo: quali sono i suoi prossimi progetti?

Leva 1997, Beatrice Pezzini ha iniziato a fare musica da bambina. Suona il pianoforte da tre anni e attualmente frequenta il conservatorio con indirizzo canto jazz.

Dopo la partecipazione al programma di Rai 1, “Ti lascio una canzone”, nella primavera del 2013 ha intrapreso un tour negli Usa con tappe a New York, Chicago e Atlantic City. L’anno successivo è stata convocata dalla Federazione Nazionale di Rugby per cantare l’inno nazionale del Sud Africa ai mondiali di rugby Italia-Sud Africa. Oltre a “The Voice Of Italy 2018”, Beatrice è stata corista di Adriano Celentano nel programma televisivo “Adrian”, in onda su Canale 5. Parlando della sua esperienza in televisione, ha fatto sapere che tornerebbe volentieri “a fare alcune esperienze televisive, anche se non saprei quali. I vissuti televisivi nei quali mi sono cimentata sono capitati per caso. Si è trattato di sorprese nate dalla voglia di comunicare e raggiungere quante più persone possibili. Sono state esperienze importanti, ma non bisogna mai pensare di essere arrivati. Bisogna andare avanti, non scoraggiandosi e fidandosi del proprio amore per la musica. Il futuro riserva sempre sorprese”.

Per il suo nuovo singolo ha collaborato con il Maestro Giancarlo Prandelli, che nel corso degli anni ha realizzato innumerevoli produzioni per artisti come Laura Pausini, Mina, Omar Pedrini e Fausto Leali. Ha collaborato per qualche anno con la Sugar e ha partecipato al programma “Roxy Bar” di Red Ronnie come musicista. Beatrice e Giancarlo si trovano per la seconda volta coinvolti insieme in progetti correlati alla pandemia. Infatti, nel 2020 hanno interpretato “Gente di mare” con Red Canzian e altri personaggi di spicco della discografia italiana per una raccolta fondi benefica.

Beatrice si gode la soddisfazione per il suo nuovo singolo, “Il miracolo del sole”, che si fa sentire forte soprattutto dopo un periodo di blocco prolungato per il settore della musica e dello spettacolo. Intanto è al lavoro su nuovi progetti. “Ho una canzone già pronta, che presto farò conoscere ai miei fan, ma sono al lavoro anche su altri singoli”, ha svelato.