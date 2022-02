Beatrice Scolletta, la prima finalista di Miss Italia incinta si ritira per il Covid

Beatrice Scolletta sarebbe stata la prima finalista di Miss Italia a partecipare durante una gravidanza, ma ha contratto il Covid-19.

Beatrice Scolletta, Miss Lazio, avrebbe dovuto essere la prima finalista di Miss Italia a partecipare al concorso durante una gravidanza, ma ha dovuto ritirarsi dopo aver contratto il Covid-19.

Chi è Beatrice Scolletta

Beatrice Scolletta ha 26 anni, vive a Nettuno, in provincia di Roma, con il marito e i due figli, Vittoria Romana e Leone, è laureata in Scienze e tecniche psicologiche e iscritta a un master in Interventi assistiti con gli animali.

In futuro vorrebbe infatti aprire un centro per la pet therapy.

Scolletta si definisce “una donna, una moglie e una mamma certa di raggiungere nuovi traguardi per sé e la sua famiglia“.

Beatrice Scolletta invia un messaggio per la finale di Miss Italia

Dispiaciuta di non poter essere presente alla finale di Miss Italia di domenica 13 febbraio 2022, Beatrice Scolletta, incinta di tre mesi, ha inviato un messaggio alla patron Patrizia Mirigliani e alle altre concorrenti.

Sarebbe stata la prima miss a sfilare con il pancino.

La finale di Miss Italia sarà a Venezia

La finale di Miss Italia 2022 sarà presentata da Alessandro Di Sarno ed Elettra Lamborghini. Presidente della giuria Elisabetta Franchi, affiancata da Arturo Brachetti, Jonathan Kashanian e Giulia Salemi.

La manifestazione andrà in onda su Helbiz Live, in diretta dal Casinò Ca’ Vendramin Calergi di Venezia.

Leggi anche: I Cugini di Campagna duettano con Volpe a Il cantante mascherato e sui Maneskin dicono: “Uno di noi…”

Leggi anche: Rai, Il cantante mascherato: come funziona il regolamento e come si vota