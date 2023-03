Beatrice Valli al baby shower: la tenera dedica a Marco Fantini

Beatrice Valli sta per mettere al mondo il quarto figlio. L’influencer, in occasione del baby shower, ha fatto una tenera dedica al marito Marco Fantini.

A breve, Beatrice Valli diventerà mamma per la quarta volta. L’influencer e il marito Marco Fantini hanno festeggiato il nascituro con il baby shower, invitando alla festa familiari e amici. Dopo l’evento, la coppia ha condiviso sui social scatti molto dolci, rinnovandosi il grande amore reciproco.

A didascalia di una serie di scatti del baby shower, Beatrice ha scritto:

“Qui aspettiamo solo te. Sei arrivata in un momento inaspettato ma ti desideravamo così tanto che non vediamo l’ora di vederti (visto che in nessuna ecografia siamo riusciti a farlo) Una cosa è certa: assomiglierai al tuo papà come le altre due donnine”.