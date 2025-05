Beatrice Valli è stata ospite del podcast “One More Time” e ha parlato del momento di difficoltà avuta con l’attuale marito, Marco Fantini. L’influencer ha confessato di averlo tradito con l’ex. Ma ecco i dettagli.

Beatrice Valli: “Non credevo che Marco Fantini fosse l’uomo per me”

Confessione molto intima quella di Beatrice Valli al podcast “”One More Time”.

L’influencer ha raccontato del momento difficile avuto con Marco Fantini, prima che diventasse suo marito: “dopo un anno e mezzo che stavamo insieme abbiamo preso casa. Marco inizia a lavorare e, per stare vicino a noi, faceva Milano – Reggio Emilia tutti i giorni. Ogni tanto inizia a stare via più di qualche giorno. Tornava magari solo il weekend, non sempre. Inizia a mancarmi in maniera quasi soffocante questa figura maschile di protezione e comincio a dire ‘non so se lui fa parte del mio percorso, della mia vita, non so se lui è l’uomo che può stare vicino a me”. A questo punto Beatrice Valli ha parlato del riavvicinamento con l’ex Nicholas Bovi, padre di suo figlio Alessandro.

Beatrice Valli confessa: “Ho tradito Marco Fantini con il mio ex”

Beatrice Fantini racconta che alla fine decide di lasciare Marco e si avvicina sempre di più all’ex Nicholas Bovi, tanto che “c’è un momento intimo tra me e lui. Il giorno dopo mi guardo, porto Alessandro a scuola, parlo con Nicholas, ci vediamo e diciamo ‘ma cosa abbiamo fatto. Io non ti stimo, tu non mi stimi, io non voglio stare con te, tu non vuoi stare con me, cosa è successo?” La Valli capisce allora di voler tornare con Marco e le racconta cosa è successo. Alla fine, nonostante stesse malissimo, Fantini ha deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto e di lasciarsi alle spalle le difficoltà.