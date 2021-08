Beatrice Valli e la sua famiglia sono risultati positivi al Covid e sui social lei ha spiegato perché non si sarebbe sottoposta al vaccino.

Durante la loro vacanza a Forte dei Marmi Beatrice Valli e Marco Fantini hanno scoperto di essere positivi al Covid. Come loro sarebbero positivi anche i loro tre bambini.

Beatrice Valli e Marco Fantini: il Covid

Beatrice Valli ha annunciato via social che lei e la sua famiglia sarebbero risultati positivi al Covid.

L’influencer ha dichiarato che trascorreranno i prossimi giorni chiusi in casa nella villa a Forte dei Marmi dove avrebbero dovuto trascorrere l’ultimo periodo di vacanza. Al momento nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni a parte Marco Fantini, che avrebbe accusato già alcuni sintomi della malattia.

“L’unico a stare un pò peggio è Marco, che non è molto in forma ma ha già iniziato la cura”, ha ammesso Beatrice Valli, e ancora: “Marco non stava bene da qualche giorno, ma di lì a breve avremmo fatto il tampone quindi ero tranquilla.

Purtroppo siamo risultati tutti positivi. Le vacanze penso che le finiremo in casa avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo”. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso alla coppia i loro auguri di pronta guarigione e al momento sembra che le loro condizioni non siano gravi.

Beatrice Valli: il vaccino

Beatrice Valli ha replicato via social contro coloro che le hanno chiesto se si fosse sottoposta al vaccino anti-Covid.

L’influencer ha dichiarato di non poter fare il vaccino fino ad ottobre a causa di una cura ormonale: “Avete sempre un brutto modo di giudicare e criticare o presupporre cose senza sapere! Ho fatto una cura ormonale di 6 mesi piuttosto tosta e non posso fare il vaccino almeno fino a fine ottobre. Da ottobre potrò anche io vaccinarmi! Comunque i vaccinati posso essere contagiati e contagiare. Dato che sai tutto tu.

Io sono controllata ogni due / tre giorni e faccio tamponi su tamponi per la salute e bene di tutti. I vaccinati vanno in giro come se nulla fosse senza mascherina pur non sapendo che possono passarlo a chiunque e prenderlo”, ha affermato l’influencer scatenando una marea di polemiche.

Beatrice Valli: il matrimonio

A causa dell’emergenza Coronavirus Beatrice Valli e Marco Fantini hanno dovuto più volte rinviare la data del loro matrimonio, che al momento è previsto per maggio 2022.