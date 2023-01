Beatrice Valli e la gelosia: il siparietto ironico sui social

Beatrice Valli ha risposto ad alcune domande dei suoi fan sui social e si è resa protagonista di un siparietto ironico insieme a suo marito Marco Fantini.

Beatrice Valli: il siparietto ironico

Beatrice Valli è incinta della sua quarta bambina e, per passare il tempo, si è divertita a rispondere ad alcune domande dei suoi fan sui social e a offrire loro qualcuno dei suoi consigli. Una ragazza le ha chiesto come facesse a gestire la gelosia e Beatrice Valli ha risposto subito:

“Non saprei dirti come fare, so solo che io non sono una persona gelosa”. Suo marito Marco Fantini, che era seduto al suo fianco, sentendo la sua risposta si è subito alzato dal suo posto facendo il gesto di andar via.

Il suo gesto ha fatto scoppiare Beatrice in una fragorosa risata e l’influencer è stata quindi costretta ad ammettere di avere qualche problemino a gestire la sua gelosia, proprio come la sua fan.

Le nozze e i figli

Dopo la romantica cerimonia di nozze a Capri, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato di aspettare un altro bebè e i due hanno recentemente rivelato che si tratterà di un’altra bambina.

I due hanno già due figlie, Bianca e Azzurra, e Beatrice è anche mamma di Alessandro (nato da una sua precedente relazione). In tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo della loro quarta bambina, che nascerà nei primi mesi del 2023.