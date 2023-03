Beatrice Valli si è confessata a cuore aperto in merito alle difficoltà vissute durante la sua quarta gravidanza.

Beatrice Valli: la gravidanza

Beatrice Valli sarà presto madre per la quarta volta e lei e suo marito avranno una figlia femmina. L’influencer non ha fatto segreto di aver vissuto alcuni problemi durante questa quarta gravidanza e ha raccontato via social le sue emozioni e le sue paure: “È stata la gravidanza più impegnativa di tutte, fatta di sfide, decisioni, traguardi, sofferenze e tante emozioni”, ha scritto Valli. “Ero spesso spaventata da ogni sensazione – ha aggiunto l’influencer – quasi come se fosse la prima volta, come se fosse una sensazione mai provata, nuova! E ora siamo qui, arrivati ormai al termine di questo nostro percorso meraviglioso”.

A causa di alcuni problemi di salute Beatrice ha dovuto trascorrere molto tempo in assoluto riposo, ma presto lei e Marco Fantini potranno finalmente abbracciare la loro quarta bambina. La coppia al momento non ha svelato il nome della piccola in arrivo ma, secondo indiscrezioni, potrebbe essere Chiara. Beatrice ha anche svelato che le sarebbe piaciuto chiamare sua figlia Celeste (le altre sue due figlie si chiamano Bianca e Azzurra). In tanti sui social non vedono l’ora di sapere quale nome avrà scelto la coppia per la quarta figlia.