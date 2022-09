Beatrice Valli è stata ricoverata in ospedale: le condizioni dell’ex corteggiatrice

Beatrice Valli non interagiva più sui social, è stata ricoverata in ospedale: le sue condizioni sono in miglioramento.

Beatrice Valli è scomparsa dai social da diverso tempo. Per l’influencer questo è infatti un periodo difficile, poiché dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia ha accusato problemi di salute. Beatrice è stata dunque ricoverata in ospedale e fortunatamente le sue condizioni sono in fase di miglioramento.

A riferirlo sui social è stata la stessa la stessa 27enne sabato 10 settembre dopo essere sparita da alcuni giorni; un fatto abbastanza inusuale per una influencer come lei. Tramite una storia su Instagram Valli ha raccontato di non essersi sentita bene ed essere dovuta andare in ospedale.

Beatrice Valli in ospedale: è stata dimessa

Come informa il portale Gossip e Tv le condizioni di Beatrice Valli sono in miglioramento: lo si intuisce facilmente in quanto l’influencer è stata dimessa.

Non è la prima volta che la 27enne si sente poco bene. Tramite i social, Beatrice ha voluto tranquillizzare i suoi follower affermando: “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”.

Soffre di vertigini

Beatrice Valli è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere in quanto soffre di vertigini. Il portale dell’Istituto superiore di sanità riporta che le vertigini sono un sintomo, piuttosto che una condizione patologica.

Di solito sono causate da un problema di equilibrio che vanno a inficiare anche sul corretto funzionamento dell’orecchio interno. Le vertigini, tuttavia possono generarsi anche a causa di alcuni problemi che si manifestano a livello cerebrale.