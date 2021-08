Beatrice Valli finalmente negativa al Covid: “Ma forse salto Venezia”

Beatrice Valli ha annunciato che lei, Marco Fantini e i loro figli sono finalmente guariti dal Coronavirus.

Dopo circa 3 settimane d’isolamento domiciliare Beatrice Valli e la sua famiglia sono risultati finalmente negativi al Coronavirus.

Beatrice Valli: il Coronavirus

Finalmente Beatrice Valli e la sua famiglia sono risultati negativi al Covid. Lei stessa lo ha annunciato ai fan dei social dopo che per tre settimane lei, Marco Fantini e i loro tre figli erano rimasti in isolamento a Forte dei Marmi, nella villa in cui avrebbero dovuto trascorrere parte delle loro vacanze.

L’influencer ed ex volto tv ha dichiarato che, nonostante sia guarita, starebbe pensando di dedicarsi ad alcuni progetti compreso il rientro a scuola da parte dei bambini, e per questo motivo quest’anno potrebbe saltare la passerella al Festival di Venezia. “Siamo combattuti, a Venezia ci sarebbe un bellissimo progetto, ma vista la situazione che si è creata forse è meglio dare spazio ad altro”, aveva fatto sapere Beatrice Valli.

Beatrice Valli: le polemiche

Quando ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus così come i suoi familiari, Beatrice Valli è stata travolta da un’ondata di polemiche e in tanti sui social le hanno chiesto come mai non si fosse sottoposta alla vaccinazione anti-Covid. L’influencer aveva detto di non averlo fatto perché avrebbe seguito una cura ormonale molto impegnativa. “Avete sempre un brutto modo di giudicare e criticare o presupporre cose senza sapere! Ho fatto una cura ormonale di 6 mesi piuttosto tosta e non posso fare il vaccino almeno fino a fine ottobre.

Da ottobre potrò anche io vaccinarmi! Comunque i vaccinati posso essere contagiati e contagiare. Dato che sai tutto tu. Io sono controllata ogni due / tre giorni e faccio tamponi su tamponi per la salute e bene di tutti. I vaccinati vanno in giro come se nulla fosse senza mascherina pur non sapendo che possono passarlo a chiunque e prenderlo”, ha affermato l’influencer scatenando una marea di polemiche”, aveva dichiarato lei attraverso i social.

Beatrice Valli: il nuovo progetto

Nei prossimi mesi Beatrice Valli sarà sicuramente presa dal suo nuovo progetto: una linea d’abbigliamento per bambini di nome Whatevs da lei interamente realizzata. I fan non vedono l’ora di saperne di più e il nuovo anno sembra sarà ricco di novità per lei e Marco Fantini, che hanno anche annunciato il loro attesissimo matrimonio.