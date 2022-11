Beatrice Valli incinta per la quarta volta: l’annuncio via social

Beatrice Valli hanno annunciato via social di essere in attesa del suo quarto bambino.

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato via socail di essere in attesa del loro quarto figlio. Le voci si erano rincorse già nei giorni scorsi, quando l’influencer aveva sfoggiato un pancino sospetto durante alcuni eventi pubblici.

Beatrice Valli: il quarto figlio

Beatrice Valli è incinta per la quarta volta: lei e Marco Fantini hanno già due bambine, Bianca e Azzurra, e lei è madre anche di Alessandro, nato da una precedente relazione. I due hanno confermato l’indiscrezione con un tenero annuncio via social dopo che, nei giorni scorsi, si erano intercorse voci in merito a una sua possibile gravidanza a causa del suo pancino sospetto (che l’influencer aveva inizialmente imputato all’assunzione di lattosio).

“Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia”, ha scritto l’influencer sui social annunciando la gravidanza.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni a lei e a Marco Fantini per la notizia e non vedono l’ora di saperne di più in merito all’arrivo del loro quarto figlio.

Beatrice ha anche svelato ai fan che questa sua quarta gravidanza avrebbe avuto un inizio non facile e che per questo lei e Marco Fantini abbiano deciso di attendere il momento giusto per confermare la notizia ai fan.

“Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!”, ha scritto raggiante l’influencer.