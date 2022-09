Beatrice Valli massacrata a Venezia: “Che ci fai qui se non fai cinema?”

Come per ogni evento che si rispetti ed in piena era social gli utenti si sono scatenati e non sempre con eleganza: Beatrice Valli massacrata a Venezia

Come ogni avvenimento che si rispetti anche la 79ma Mostra del Cinema ha avuto ed avrà le sue polemiche: Beatrice Valli è stata massacrata a Venezia secondo il mood “che ci fai qui se non appartieni al cinema?”. Sui social l’influencer e Marco Fantini appena arrivati in laguna sono stati definiti in buona sostanza “fuori posto”, anche a contare che la Mostra del Cinema è evento trendy e non solo legato alla celluloide “pura”.

Le solite critiche però hanno snocciolato frasi come: “Ma che ci fanno questi personaggi in laguna se nulla hanno a che fare con la settima arte?”. La Valli ed il marito sono stati attaccati anche con frasi ironiche a cui ha fatto seguito l’ironia altrettanto pungente dell’influencer: definiti “comici” e sottoposti alla domanda al veleno “in che film recitate? Le comiche?” i due hanno risposto per “mano” della Valli suo social: “Sì, almeno facciamo ridere un po’, dai”.

I look di Bea e Marco in laguna

E i look brandizzati? Valli ha indossato un abito da sera elegantissimo, griffato Pinko. Fantini ha scelto un classico smoking con camicia bianca e pantaloni e giacca neri. A dire il vero non ci sono state solo critiche e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricevuto una miriade di complimenti.