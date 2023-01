Beatrice Valli: "Non riesco a dormire, mi sveglio 6 volte ogni notte"

Attraverso i social Beatrice Valli ha confessato ai suoi fan i motivi per cui non riuscirebbe a dormire durante la notte.

L’influencer è in attesa della sua quarta figlia.

Beatrice Valli non riesce a dormire: i motivi

Beatrice Valli sta affrontando la sua quarta gravidanza e, con tre bambini piccoli, non sarebbe facile per lei conciliare le loro ore di riposo con le sue, motivo per cui lei stessa ha ammesso di svegliarsi almeno 6 volte ogni notte. L’influencer ha tre figli: Alessandro (nato da una sua precedente relazione) e Bianca e Azzurra (nate dall’amore per suo marito Marco Fantini).

Azzurra ha soltanto due anni e ovviamente l’influencer è costretta ad alzarsi spesso durante la notte per assecondare i suoi bisogni. Molto presto la famiglia Valli-Fantini si allargherà con l’arrivo di un’altra bambina, ma per il momento Beatrice ha preferito non svelare quale sia il nome scelto per lei.

Beatrice Valli: la gravidanza

L’influencer non ha nascosto di aver vissuto alcune problematiche durante questa sua quarta gravidanza e ha confessato in particolare di aver sofferto di vertigini a causa del deficit vestibolare acuto, patologia di cui ha scoperto di soffrire solo recentemente.

“Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato.

Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi”, ha confessato via social.