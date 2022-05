Beatrice Valli nuda all'addio al nubilato: la foto è virale. Il commento di Marco Fantini è epico.

Beatrice Valli, prima di sposare il suo Marco Fantini, si è concessa l’addio al nubilato in Puglia. In compagnia delle amiche più care, l’ex volto di Uomini e Donne si sta rilassando e divertendo, senza dimenticare di stuzzicare i fan: la foto in cui appare nuda è virale.

Beatrice Valli nuda all’addio al nubilato

Il 29 maggio 2022 Beatrice Valli giurerà amore eterno a Marco Fantini. In attesa del matrimonio, l’infuencer si sta godendo l’addio al nubilato con le amiche più care. Le ragazze hanno scelto di trascorrere qualche giorno di puro relax e divertimento in una masseria extra lusso in Puglia. E’ proprio dal bordo della piscina della struttura ricettiva che Beatrice ha voluto stuzzicare un po’ i fan.

Nuda, come mamma l’ha fatta: così la Valli si è mostrata sui social.

Lo scatto che la ritrae nuda è virale

“Cit. Sei una mamma“, ha scritto Beatrice a didascalia dello scatto che la ritrae nuda. La Valli, ben consapevole di scatenare il putiferio, ha anticipato i commenti degli haters. E’ bene sottolineare che l’ex volto di U&D è a pancia in sotto, per cui le zone intime e il seno sono ben coperti.

A pelo d’acqua, però, spunta il lato B. Che dire? Nonostante le tre gravidanze, la futura moglie di Fantini ha un corpo perfetto.

Lo scatto scatena gli haters

Neanche a dirlo, lo scatto che la ritrae nuda ha scatenato gli haters. Fortuantamente, però, sono molti i commenti positivi. Lo stesso Marco Fantini ha reagito con ironia alle foto della futura moglie: “Avevi finito i cambi in valigia?“.