Beatrice Valli, piccolo incidente in montagna: “Guardate dove si è seduta”

Beatrice Valli, piccolo incidente in montagna: le condivisioni di Marco Fantini fanno impazzire i fan.

Piccolo incidente in montagna per Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in vacanza con tutta la sua famiglia, si è seduta sull’erba, senza notare gli escrementi lasciati dagli animali. Il video in cui il marito Marco Fantini la prende in giro è virale.

Beatrice Valli: piccolo incidente in montagna

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno trascorso qualche giorno in montagna con i figli. Tutto bellissimo, se non fosse per un piccolo incidente dell’ex corteggiatrice. Durante una passeggiata in vetta, l’influencer si è seduta sul prato, senza notare gli escrementi lasciati dagli animali.

Le battute di Marco Fantini

“Guardate Bea dove si è seduta“, ha esordito Fantini inquadrando il lato B di sua moglie. Marco ha proseguito:

“Con tutto il prato che c’è, ti sei seduta proprio su una cacca… Intervista a caldo: cosa hai sentito quando ti sei seduta?”.

La Valli, per nulla imbarazzata, ha replicato:

“Niente, che era fresco, infatti mi sono chiesta: ma è così fresca l’erba?”.

Il piccolo incidente non rovina la vacanza di Beatrice

Nonostante il piccolo incidente, la vacanza di Beatrice e Marco è andata avanti senza troppi intoppi.

I fan hanno apprezzato la divertente condivisione di Fantini, anche se hanno continuato ad indagare sulla presunta gravidanza della Valli. Al momento, non è dato sapere se sia davvero incinta o meno.