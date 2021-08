Beatrice Valli senza mascherina, la replica agli haters: “Dovete ancora scassare? Basta!”

Beatrice Valli è stata attaccata dagli haters perché non avrebbe indossato la mascherina mentre si trovava con il fidanzato Marco Fantini.

L’ex volto di Uomini e Donne, Beatrice Valli, è da poco guarita dal Coronavirus. Sui social è stata attaccata dagli haters perché, insieme al fidanzato Marco Fantini, non avrebbe indossato la mascherina mentre si trovava per strada.

Beatrice Valli contro gli haters

Nei giorni scorsi Beatrice Valli è stata attaccata dagli haters perché, insieme a suo marito Marco Fantini e ai suoi tre figli, era risultata positiva al Coronavirus e aveva ammesso di non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. Quando la famiglia è finalmente guarita dalla malattia e ha fatto ritorno a Milano, gli haters li hanno criticati perché, in alcune stories, si vedevano camminare per strada senza mascherina. Beatrice Valli ha replicato personalmente alle critiche affermando: “Nelle stories di questa mattina ero davanti a casa mia e la via dove il Fantini è stato ripreso senza mascherina era la via di casa nostra: stavamo salendo in macchina.

Non ci siamo messi la mascherina perchè non c’era nessuno, erano le 8.30 del mattino e se siamo tra noi possiamo anche non metterla. E’ ovvio che se andiamo alle giostre o al bar la mettiamo, seppur all’esterno la mascherina non sia obbligatoria”, e ancora: “Volevo giustificare questa cose perchè sembra sempre che noi diamo il cattivo esempio. Abbiamo sempre rispettato le regole, visto anche cosa è successo a noi, seppur all’esterno la mascherina non sia obbligatoria (…) Ma perchè voi mangiate con la mascherina? Le persone che hanno scritto cose fuori luogo dovrebbero portare rispetto. Smettetela di essere così pesanti, soprattutto in un momento di felicità in cui siamo tornati liberi e possiamo uscire, dovete ancora scassare? vi prego, fatelo per me”.

Beatrice Valli: il Coronavirus

Beatrice Valli e la sua famiglia hanno trascorso circa 3 settimane di quarantena a Forte dei Marmi, dove avrebbero dovuto trascorrere parte delle loro vacanze. Essendo risultati positivi a Covid-19 erano rimasti in isolamento in casa e l’influencer aveva ammesso di non essersi sottoposta al vaccino su consiglio dei suoi medici, a causa di una cura ormonale che avrebbe fatto nei mesi scorsi.

Beatrice Valli: il matrimoni

A causa dell’emergenza Coronavirus Beatrice Valli e Marco Fantini hanno dovuto rinviare le loro nozze che, a quanto pare, verranno celebrate nel 2022. In tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più!