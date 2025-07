Beautyves, novità nel mercato della cosmetica made in Italy

Aversa, 15 lug. – In un mercato in espansione come quello della cosmetica italiana, dove il fatturato ha superato i 16,5 miliardi di euro nel 2024 (+9,2% rispetto all’anno precedente), la nascita di nuovi brand non è più un’eccezione, ma una costante. C’è chi prova a distinguersi anche per approccio. Ed è il caso di Beautyves, progetto lanciato a maggio da Antonio Angelino, imprenditore campano già noto nel settore per aver importato in Italia il modello dei beauty outlet con il marchio Beauty Price.

Il nuovo brand propone una linea di make-up e skincare che punta su inclusività, sostenibilità e prezzo calmierato. Un’operazione che si inserisce nel solco di un settore dove la distribuzione online cresce a doppia cifra (+10,8% nel 2024), e in cui l’interazione diretta con la community diventa elemento strategico. Abbiamo parlato con Antonio Angelino, Beautymaker:

“Beautyves nasce da un bisogno personale più che professionale, perché in tanti anni che sono stato in questo settore sentivo che mancava qualcosa, un brand che fosse più vero, che parlasse direttamente alle persone senza quelle grandi campagne di marketing. La filosofia alla base del brand Beautyves è quella di offrire i prodotti con la qualità maggiore possibile, stesso io ho passato tante ore all’interno dei nostri laboratori di ricerca e sviluppo per trovare le migliori formule da offrire al cliente, i migliori principi attivi, la qualità migliore dei principi attivi, proprio per cercare di offrire una qualità pari o addirittura superiore ai brand di lusso. Questo d’altro canto però non preclude il fatto che per nostra politica aziendale cerchiamo anche di offrire un prezzo accessibile un po’ a tutti”.

Beautyves costruisce la propria identità su un equilibrio tra narrazione personale e posizionamento di mercato. Il brand si rivolge a un target giovane – tra i 20 e i 45 anni – con prodotti pensati per adattarsi a diversi tipi di pelle e identità.