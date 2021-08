Milano, 25 ago. (askanews) – “Purtroppo niente gara di sciabola Questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me ed in questa missione non impossibile ma solo rimandata”. Così l’atleta paralimpica azzura Bebe Vio ha annunciato con un post su Facebook che ai Giochi Paralimpici di Tokyo gareggerà solo nel fioretto.