Bebe Vio è fidanzata? Chi è il misterioso ragazzo avvistato insieme a lei

Bebe Vio è stata paparazzata in quella che sembrava essere la tenera compagnia di un misterioso ragazzo, suo presunto fidanzato.

I due – secondo i rumor in circolazione – avrebbero parlato teneramente per diverso tempo e lui le avrebbe stretto anche le mani prima che li raggiungessero alcuni amici e a quel punto, sempre secondo i rumor, avrebbero interrotto il dialogo intimo avuto fino ad allora. La campionessa è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e in passato le è stato attribuito un flirt (mai confermato) con lo schermidore Giorgio Avola.

Bebe Vio e la sua solarità

Bebe Vio ha conquistato centinaia di fan grazie al suo temperamento solare e coraggioso. In una delle sue ultime interviste la campionessa ha dichiarato quanto per lei sia fondamentale godersi la vita e cercare di trascorrerla al meglio. “Per godersi la vita bisogna ridere, prenderla con un pò di leggerezza ed evitare di deprimersi per i piccoli intoppi che ci possono capitare. Ai miei coetanei dico di guardare al futuro in maniera positiva perché ce l’abbiamo qui davanti ed è tutto da scoprire…”, ha confessato in una delle sue ultime interviste.

Per quanto riguarda l’amore e la vita privata Bebe Vio ha sempre mantenuto il più totale riserbo e in tanti tra i suoi fan si chiedono se uscirà mai allo scoperto con il suo presunto fidanzato.