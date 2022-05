Bebe Vio ha preso il doppio cognome: come si chiama adesso?

Grandi novità per Bebe Vio che ha preso il doppio cognome: come si chiama adesso la campionessa paralimpica? L'annuncio arriva su Instagram

Grandi novità per Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma ha preso il doppio cognome subito dopo la storica sentenza di fine aprile. In Italia è infatti ora possibile dare ai propri figli anche il cognome della madre e non solo quello del papà.

Il secondo nome della campionessa paralimpica

La possibilità di attribuire il secondo cognome ai figli, oppure anche quello della madre, è una svolta storica, anche se per altri è un’opzione già percorsa. Come Bebe Vio, che su Instagram ha fatto un curioso annuncio: “Noi il doppio cognome lo prendemmo già lo scorso anno e ne siamo molto fieri. Così oggi ho sia il doppio cognome che il ‘multinome’. Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis.

Ora voglio vedervi a scriverlo sul codice fiscale” – ha scherzato sui social – .

I nomi della famiglia di Bebe

Bebe inoltre è il diminutivo di Beatrice, mentre gli altri tre nomi sono quelli delle nonne, Vio è il cognome paterno, Grandis quello della mamma della schermitrice. Una combinazione curiosa e che la campionessa ha commentato divertita su Instagram.

L’importanza della famiglia della Vio

Tutti conoscono la drammatica storia della campionessa, la cui famiglia è stata ed è fondamentale per Bebe, per trovare la forza di proseguire dopo la meningite che la colpì nel 2008, quando aveva appena 11 anni, e portò all’amputazione degli arti.

