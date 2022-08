Bebe Vio lascia le protesi in spiaggia: lo scatto conquista i fan

Bebe Vio ha postato una foto delle sue protesti in spiaggia e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Bebe Vio ha conquistato il pubblico dei social con uno scatto realizzato durante le sue vacanze estive sulla spiaggia.

Bebe Vio: la foto sulla spiaggia

Bebe Vio ha scattato una foto alle sue protesi su un asciugamano in spiaggia e con scritto: “Torno subito”.

Il messaggio della campionessa, che da sempre cerca di sensibilizzare il grande pubblico sul tema della disabilità, ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi. “Io vado a farmi un tuffo… Torno subito!”, ha scritto la schermitrice nella didascalia al suo post. Alcuni personaggi famosi come Katia Folesa e l’attore Luca Capuano hanno commentato il suo post scrivendo: “Geniale!”, e ancora: “Mi sento male!!!”.

Bebe Vio: la malattia

La campionessa di scherma ha sempre cercato di inviare messaggi di positività in merito al tema della disabilità nonostante lei stessa abbia ammesso di aver vissuto un periodo particolarmente buio quando, poco più che bambina, è stata colpita da una grave forma di meningite che ha costretto i medici ad amputarle braccia e gambe.

“Ho avuto la fortuna di avere papà che in quel momento mi ha detto la cosa giusta, che mi sarei voluta sentir dire.

Ha detto stai zitta che la vita è una figata. A me è bastato quello per capire che non aveva senso lamentarsi”, ha dichiarato.