Bebe Vio ospite di von der Leyen, standing ovation a Strasburgo

Roma, 15 set. (askanews) – Un lunghissimo applauso all’Europarlamento ha accolto Bebe Vio, campionessa paralimpica, oro a Tokyo, invitata da Ursula von del Leyen ad assistere al suo discorso sullo Stato dell’Unione come modello di coraggio e forza d’animo da cui trarre ispirazione per andare avanti uniti. Standing ovation per lei.

“Ho invitato un ospite d’onore oggi con noi, una medaglia d’oro olimpica italiana che ha catturato Il mio cuore questa estate, molti di voi la conosceranno ma forse non sapete che ad aprile le era stato detto che era in pericolo di vita, è stata operata, ha lottato ed è guarita e solo 119 giorni dopo essere stata dimessa ha vinto una medaglia d’oro paraolimpica, onorevoli deputati diamo il benvenuto insieme a Bebe Vio”….