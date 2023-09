Bebe Vio tra AI e Napoleone lancia l'evento "WEmbrace sport"

Roma, 8 set. (askanews) – Bebe Vio spunta in un dipinto accanto al celebre ritratto di Napoleone Re d’Italia nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano per lanciare in un video promozionale la terza edizione di “Wembrace sport”, evento sportivo con atleti olimpici e paralimpici italiani e francesi che si sfideranno a calcio, basket, scherma e pallavolo, in programma lunedì 16 ottobre dalle 19.30 all’Allianz Cloud di Milano.

“Italiani e francesi contro? Ma non è cambiato in questi anni”, ironizza Napoleone, che prende vita grazie all’intelligenza artificiale.

WEmbrace Sport, evento non a scopo di lucro, è ideato e realizzato da art4sport, l’Associazione ONLUS fondata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto, insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio.