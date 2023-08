Beccari (San Marino): relazioni con Italia rafforzate negli anni

Rimini, 22 ago. (askanews) – “Negli ultimi anni il livello delle relazioni tra San Marino e Italia si è rafforzato tant’è che entro fine 2023 avremo anche la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà un’altra testimonianza di consolidamento delle nostre relazioni”. Lo ha annunciato ad askanews il segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino, Luca Beccari, a margine di un incontro al Meeting di Rimini.

“Per San Marino il rapporto con l’Italia è imprenscindibile non solo per ragioni geografiche, ma anche per ragioni culturali e sociali – ha spiegato Beccari -. Noi siamo da sempre attenti al rapporto con l’Italia e investiamo tanto su questo. Il Meeting è un momento importantissimo che valorizza il rapporto italo-sammarinese e a latere si sviluppano sempre incontri importanti a livello ministeriale”.

“La visita di oggi del vicepremier Salvini a San Marino – ha aggiunto – è un elemento importantissimo che si innesta in questo quadro così come lo è l’incontro con la sottosegretaria agli Affari esteri Maria Tripodi che rappresenta la Farnesina, con la quale per competenza e per delega ho il mio principale centro di relazione”.

“Credo che le nostre relazioni si costruiscono anche grazie a questi eventi – ha aggiunto Beccari -. San Marino sta affrontando un percorso nuovo, quello di un negoziato per un accordo di associazione con l’Unione europea, attraverso il quale ci proiettiamo verso l’Europa senza dimenticare l’importanza del rapporto bilaterale con l’Italia”.

“Il rapporto con l’Italia è doppio: tra Stato e Stato, ma anche fra San Marino e le comunità locali limitrofe e lavoriamo costantemente su questo – ha concluso il segretario -. Negli ultimi tre anni del mio mandato il livello delle relazioni si è rafforzato tant’è che entro la fine dell’anno avremo anche la visita del presidente Mattarella a San Marino che sarà un’altra testimonianza di consolidamento delle nostre relazioni”.