Beccati senza mascherina a bere birra: multati 5 ragazzi per assembramento

Le forze dell'ordine li hanno trovato semi-nascosti in fondo ad una via del paese, proprio durante un giro di ronda.

La pandemia da Covid-19 ha inferto un durissimo colpo alla vita sociale di chiunque, in alcuni casi estremi addirittura relegando determinate persone a rimanere chiuse in casa per seguire una continua routine di smart-working e coprifuoco.

Continuano a non placarsi le “minacce” da parte del governo di ritornare ad un lockdown totale, ed il continuo scambio di colori tra regioni (giallo/arancione/rosso) non fa che aumentare la confusione generale.

In una situazione così estrema, rispettare le regole che ci impongono di non creare assembramenti e di portare la mascherina diventa piuttosto difficile. O almeno questo è stato il pensiero di 5 ragazzi sardi che, in barba a tutte le disposizioni anti-covid, sono stati beccati a bere allegramente una birra senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale previsto.

In 5 a bere birra senza mascherina: multati

I carabinieri intenti ad effettuare il giro di controllo non si sono fatti scrupoli a multare la compagnia di amici per assembramento in luogo pubblico. A nulla sono valse le proteste dei 5 soggetti, i quali hanno provato a giustificarsi scaricando la colpa sulle restrizioni eccessivamente restrittive.

Non è certo la prima volta che le forze dell’ordine (Carabinieri, ma non solo) si trovano in situazioni del genere. La speranza rimane che, con i futuri vaccini, le restrizioni anti-covid possano allentarsi, magari anche sparire per sempre.

