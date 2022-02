Beckham testimonial in Qatar per il torneo di calcio femminile

Roma, 9 feb. (askanews) – L’ex star del calcio inglese David Beckham testimonial alla cerimonia di premiazione del torneo della Women’s Amateur Football allo stadio dell’Education city a Doha, in Qatar, dove si giocheranno anche i Mondiali di calcio del 2022 (in programma dal 21 novembre al 18 dicembre). Un’iniziativa lanciata dalla Qatar Foundation (QF) per festeggiare la Giornata internazionale dello sport.

Accanto a Beckham sua eccellenza la sceicca Hind bint Hamad Al Thani, vice presidente e ceo della Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF).

“Voglio assolutamente più competizioni di questo tipo – afferma a France Presse Eman Campobasso, giocatrice del Qatar Sports Club – è stato davvero bello e molto divertente giocare davvero in uno stadio dei Mondiali di calcio. Avanti tutta per il calcio femminile in Qatar”.

“Questo torneo è stato molto divertente. Non giocavamo da molto tempo, in particolare 7 contro 7 – spiega Farah Ali, giocatrice di Sports Lab – è stato divertente, è stata dura. Abbiamo avuto molte squadre per il primo tempo.

Credo fosse ben organizzato. Lo abbiamo fatto, ci siamo riuscite!”.

Al torneo hanno partecipato 8 squadre locali.

“Per il livello che ho visto c’è un futuro promettente per il calcio femminile in Qatar – aggiunge Aya Jurdi, calciatrice libanese in Qatar e allenatrice del PSG Women’s Amateur Football – in particolare per questo torneo locale, ha avuto molte partecipanti, ha mostrato molte brave giocatrici e un buon potenziale, credo che sia un futuro luminoso per il calcio femminile in Qatar”.