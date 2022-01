Bei: 30% investimenti in Italia green, obiettivo 50% entro 2025

Milano 27 gen. (Adnkronos) – “La Bei pone crescente attenzione al clima e alla sostenibilità ambientale: nel 2021, il 30% delle risorse per l’Italia sono state dedicate alla lotta contro il cambiamento climatico”. Lo ha detto la vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Gelsomina Vigliotti, illustrando in conferenza stampa a Milano l’impatto delle attività del Gruppo Bei in Italia nel 2021.

Gli oltre 3 miliardi a favore della lotta al cambiamento climatico investiti dalla Bei in Italia lo scorso anno hanno contribuito allo sviluppo di energie rinnovabili, alla modernizzazione delle reti elettriche, all'efficienza energetica degli edifici, alla costruzione di impianti di riciclaggio e allo sviluppo della mobilità sostenibile.

La lotta al cambiamento climatico è una delle principali priorità della Bei, come Banca del clima. L’obiettivo – ha detto Vigliotti – è avere “entro il 2025 il 50% di investimenti green e di attivare entro il 2030 investimenti a favore dell’azione climatica per un trilione di euro”.