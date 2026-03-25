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Beirut, macerie nella periferia sud dopo i raid israeliani

Beirut, 25 mar. (askanews) – Strade invase dalle macerie, edifici distrutti, quartieri colpiti nella notte. Le immagini arrivano dalla periferia sud di Beirut dopo nuovi raid israeliani. L’attacco è avvenuto dopo l’avvertimento dell’esercito israeliano su un’offensiva imminente in questa zona della capitale libanese. La periferia sud di Beirut è considerata una roccaforte di Hezbollah ed è già stata colpita più volte nel corso del conflitto. Secondo il bilancio riportato dai media ufficiali libanesi nella notte almeno nove persone sono morte in tre raid israeliani.

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