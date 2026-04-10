Beko punta sull'Italia e ad EuroCucina lancia un'unica visione

Milano, 10 apr. (askanews) – In occasione di EuroCucina 2026, Beko Europe ha inaugurato una nuova fase del suo percorso in Europa, riunendo i propri marchi sotto un’unica visione che ha nell’Italia e nella casa di domani i pilastri fondamentali. L’azienda – partendo dalle tre parole chiave Legacy. Design. Purpose – vuole quindi proporre un approccio che unisca tradizione industriale, innovazione progettuale e, soprattutto, responsabilità ambientale.

Avendo l’Europa come punto di partenza e riferimento.”Siamo molto orgogliosi di essere leader di mercato in Italia – ha detto ad askanews il CEO di Beko Europe, Ak n Garzanl – e questo ci dà anche una grande responsabilità verso i nostri clienti e il nostro team. Qui a Milano abbiamo il quartier generale europeo, dove lavorano persone creative e di talento e qui abbiamo anche le nostre fabbriche dove realizziamo i nostri prodotti in dialogo con il design italiano.

Credo che questo sia significativo non solo per i clienti italiani, ma per tutta l’Europa, penso che questa sia una forza unica per Beko e su questa unicità vogliamo costruire. Noi crediamo in questo continente, noi crediamo che il futuro della nostra compagnia si baserà sulla crescita in Europa”. L’appuntamento di EuroCucina è anche l’occasione per riflettere su come si affronta la sfida di questo settore nel nostro Paese, sempre partendo dagli aspetti del design e della tecnologia. “Noi – ha aggiunto Francesco Misurelli, Managing Director di Beko Italia – puntiamo ad avere una stretta collaborazione coi nostri clienti, coi nostri cucinieri, basata su prodotti di alto contenuto di design e alto contenuto tecnologico. È questo che farà la differenza nei prossimi anni. Noi crediamo che con i nostri elettrodomestici possiamo fornire agli italiani strumenti per cucinare in modo semplice e sano e con elettrodomestici estremamente affidabili. Crediamo che questi siano veramente i valori che ci portano sul mercato e tramite i nostri cucinieri arriviamo ai nostri consumatori”.Nello spirito del dialogo con il design e la cultura italiana, Beko ha collaborato per la realizzazione dello stand di EuroCucina con lo studio MCA – Mario Cucinella Architects. “L’abbiamo immaginato, vista anche la complessità dell’azienda con tanti marchi – ci ha spiegato Cucinella – un po’ come un cielo. Sotto il quale stiamo tutti. Quindi questo stand di fatto è una grande nuvola bianca che tiene insieme questi brand così diversi. È un viaggio dentro il prodotto, ma all’interno di un’esperienza fisica di luce, di materia che dà senso anche a un prodotto industriale”. Beko Europe punta su una strategia fondata su investimenti continui in produzione, ricerca e design. E con un modello industriale integrato e una rinnovata attenzione a un futuro sostenibile, il gruppo vuole competere sul valore e sulla rilevanza, superando la logica del solo prezzo.