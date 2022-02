Belen a Le Iene fa discutere: perché si fa chiamare Maria

Belen Rodriguez ha svelato perché a Le Iene è stata chiamata con il suo nome di battesimo.

A Le Iene Belen Rodriguez è stata presentata con il suo nome di nome battesimo, ossia Maria Belen, e in tanti si sono chiesti perché. A svelarlo è stata la stessa showgirl argentina.

Belen Rodriguez: il nome a Le Iene

La presenza di Belen Rodriguez a Le Iene ha fatto discutere molti dei telespettatori del programma e come al solito non sono mancate critiche all’indirizzo della bella argentina per i suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica, per il taglio di capelli e altre questioni di questo tipo.

In particolare in molti sono rimasti stupiti quando la showgirl è stata presentata con il nome di “Maria Belen” e non come “Belen Rodriguez”, che è poi il modo in cui i fan Italiani sono abituati a conscerla. Belen ha svelato che sarebbe stato Davide Parenti, ideatore del programma, a scegliere di chiamarla col suo nome di battesimo per un motivo ben preciso:

“Quando ho incontrato Davide mi ha detto: “Non ho bisogno di Belen ma di Maria.

Vorrei tu parlassi come fossi con un’amica”, ha dichiarato la showgirl. Dunque Davide Parenti ha voluto che lei fosse più “persona” che “personaggio”, e Belen di buon grado ha acconsentito.

Belen Rodriguez: la frecciatina a Alessia Marcuzzi

Durante la prima puntata del programma Belen Rodriguez ha scagliato un’inaspettata frecciatina contro la collega Alessia Marcuzzi, e ha confessato che in passato avrebbero litigato.

“La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi.

Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me.

C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante“, ha dichiarato la showgirl. Alessia Marcuzzi replicherà?