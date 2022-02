Belen accompagna Stefano all’aeroporto dopo una notte insieme: tutti i dettagli

Belen Rodriguez ha accompagnato Stefano De Martino in aeroporto dopo aver trascorso una notte a casa con lui.

Dopo aver trascorso la notte a causa dell’ex marito, Stefano De Martino, Belen ha accompagnato lui e suo figlio Santiago all’aeroporto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in aeroporto

Belen Rodriguez sta facendo prove di “famiglia allargata” con Stefano De Martino e l’ex compagno, Antonino Spinalbese.

Il settimanale Oggi ha sorpreso la showgirl mentre accompagnava l’ex marito e il figlio Santiago in aeroporto dopo una notte che avrebbe trascorso proprio in casa del ballerino. Non è noto verso che destinazione i due fossero diretti, quel che è certo è che tra la showgirl e il ballerino le cose siano in continua evoluzione. “E’ una fase in evoluzione, ma Stefano non vuole che se ne parli”, ha dichiarato lei stessa a Le Iene.

Il rapporto con Antonino

Nei giorni scorsi Belen ha anche confermato la fine della sua storia con Antonino e spiegato le sue motivazioni. Nonostante questo la showgirl ha lasciato intendere di aver mantenuto un buon rapporto con l’hair stylist, che considererebbe un padre meraviglioso per la sua seconda figlia, Luna Marì.

“Antonino è un padre stupendo, per me può vedere Luna quando vuole. Sono dell’idea che bisogna far vedere i figli ai papà sempre, non solo nel weekend, bisogna ricalcolare questa cosa”, ha ammesso, e ancora: “Pensavo di aver trovato il principe azzurro ma poi niente, mi sono sbagliata.

Ma va bene così, si vive meglio da sola”. I due si erano legati durante l’estate del 2020 e, dopo appena 5 mesi d’amore, avevano annunciato l’arrivo della loro prima figlia.