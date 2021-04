Belen alle Maldive: Guendalina Canessa prende le sue difese

Belen alle Maldive insieme ad Antonino Spinalbese: dopo la polemica interviene Guendalina Canessa.

Belen Rodriguez è stata travolta da una vera e propria bufera per il suo ultimo viaggio alle Maldive in compagnia di Antonino Spinalbese. Guendalina Canessa l’ha difesa via social.

Belen alle Maldive: la polemica

Al quinto mese di gravidanza Belen Rodriguez è partita per le Maldive in compagnia del fidanzato, Antonino Spinalbese, e sui social in tanti l’hanno accusata di mancanza di rispetto verso tutti gli italiani che, a causa dell’emergenza Coronavirus, si trovano a non poter uscire di casa.

In tanti hanno preso le difese della showgirl sui social, e Guendalina Canessa ha specificato che Belen avrebbe deciso di partire ora perché fra due mesi sarà mamma per la seconda volta (a giugno è infatti prevista la nascita di Luna Marie) e per questo non potrà concedersi particolari vacanze durante l’estate.

“Belen è andata qualche giorno per staccare la spina! Perché dopo non potrà farlo!”, ha tuonato Guendalina Canessa, mentre Gloria Radulescu le ha fatto eco spiegando: “Ti ammiro Belen.

L’invidia lasciala a chi è privo di bontà e gentilezza. Va avanti per la tua strada. La gente parla senza sapere, senza informarsi. È un momento delicato, questo di sicuro, ma alcuni Stati hanno lasciato aperto al turismo.” La showgirl ha preferito non replicate alle critiche.