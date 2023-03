Belen Rodriguez è stata sostituita all’ultimo minuto a Le Iene dall’attore Claudio Santamaria e in tanti si sono chiesti perché. A quanto pare il motivo dell’assenza della showgirl sarebbe stato legato alle sue condizioni di salute.

Belen assente a Le Iene

Belen Rodriguez si è assentata dall’ultima puntata de Le Iene e al suo posto, alla conduzione del programma, vi è stato l’attore Claudio Santamaria. Lo stesso Santamaria ha svelato in diretta tv che la showgirl sarebbe stata costretta ad assentarsi per via di alcuni problemi di salute:

“Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”, ha dichiarato. Al momento Belen, attraverso i social, non ha rotto il silenzio in merito al suo stato di salute e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno inviato i loro messaggi di calore e affetto. La showgirl tornerà alla conduzione delle Iene la prossima settimana?