Belen attratta da una donna? “Perdo la testa per ogni cosa che fa”

Belen Rodriguez ha svelato quale sarebbe l'unica donna da cui è stata attratta.

Belen Rodriguez ha risposto alla domanda di un giornalista che le ha chiesto se fosse mai stata attratta da un’altra donna.

Belen Rodriguez: la confessione

Rispondendo alla domanda piccante di un giornalista Belen Rodriguez ha ammesso che in passato le sarebbe capitato di fantasticare su Angelina Jolie, unica donna da cui si sentirebbe veramente attratta.

“A me piacciono gli uomini. Ma penso che ogni donna, almeno una volta, abbia avuto una fantasia. Poi c’è chi ha provato e chi no”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Chi mi piacerebbe? Beh, Angelina Jolie, perdo la testa per ogni cosa che fa. E poi ho una fortissima simpatia per Jennifer Lopez”.

Belen: il weekend con Stefano De Martino

Nelle ultime ore la showgirl è stata paparazzata di nuovo in compagnia di Stefano De Martino, con cui avrebbe trascorso un weekend a Brescia (e dove sarebbero stati fotografati mentre camminavano mano nella mano).

Al momento il ballerino ha smentito le voci in merito al loro presunto ritorno di fiamma, mentre la showgirl ha alimentato le voci in circolazione confermando che lei e il ballerino si starebbero vedendo.

I due si erano separati nel 2020 e, a seguire, Belen ha vissuto un’intensa storia d’amore con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto sua figlia Luna Marì. In tanti si chiedono se la showgirl argentina svelerà prima o poi i motivi per cui lei e l’hair stylist si siano detti addio dopo appena un anno d’amore e se davvero lei e De Martino – padre di suo figlio Santiago – siano tornati insieme.