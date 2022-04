Belen, avete notato le lettere sulla cover del suo telefono? Vediamo cosa significano.

Belen Rodriguez, oltre ad essere una showgirl molto apprezzata, attira la curiosità dei fan anche per i suoi look. Ormai, la moglie di Stefano De Martino detta la moda e i seguaci più attenti non si lasciano sfuggire neanche i dettagli più piccoli.

Nelle ultime ore, ad aver monopolizzato l’attenzione sono le lettere che appaiono sulla cover del suo telefono: cosa significano?

Belen: le lettere sulla cover del suo telefono

Showgirl, conduttrice, modella e imprenditrice: da quando Belen Rodriguez è arrivata in Italia la sua carriera è stata un continuo crescendo. Oltre alla sua vita sentimentale, che negli ultimi tempi la vede tornata insieme al marito Stefano De Martino, sono anche altri aspetti della sua vita ad attirare la curiosità dei fan.

Belenita è un’icona di stile e i seguaci prendono spesso spunto dai suoi look. Eleganti, sportivi e casual: la Rodriguez non sbaglia un colpo. Un po’ come accade con Chiara Ferragni, tutto ciò che ‘tocca’ diventa oro. Nelle ultime ore, ad aver monopolizzato l’attenzione è un ouftit che vede in bella vista anche la cover del suo telefono. Questa reca due lettere: cosa significano?

Cosa significano le lettere sulla cover del telefono?

Belen indossa un paio di jeans e un semplice cardigan, per cui l’attenzione dei fan è andata sugli accessori. Stiamo parlando di una mini bag a tracolla e della cover del telefono. La custodia reca due lettere in bella vista: la M e la B. Cosa indicano? Semplice, le iniziali del nome della showgirl, ovvero Maria Belen. E’ questo, infatti, il suo nome di battesimo.

Le lettere sulla cover del telefono diventeranno una moda?

Molto probabilmente, le lettere sulla cover del telefono diventeranno una moda. Come accade spesso, infatti, i fan rendono virali dei trend che nascono quasi per caso. Magari i seguaci sceglieranno le proprie iniziali, chi può dirlo? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.