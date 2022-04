Belen Rodriguez cerca una tata per i suoi figli: lo stipendio mensile fa gola a molte.

Con due figli a cui badare e un lavoro super impegnativo, Belen Rodriguez fa fatica ad organizzare le sue giornate. E’ per questo che la showgirl argentina ha deciso di assumere una tata. Secondo alcune indiscrezioni, lo stipendio riservato alla baby sitter è stellare.

Belen Rodriguez cerca una tata per i suoi figli

Belen Rodriguez ha due figli: Santiago, nato nel 2013, e Luna Marì, venuta alla luce nel 2021. Il primogenito è frutto dell’amore che l’ha legata, e la lega ancora oggi, a Stefano De Martino, mentre la seconda figlia è nata dalla passione lampo per Antonino Spinalbese. Oltre che badare ai pargoli, la showgirl argentina ha un lavoro da mandare avanti, per cui le sue giornate sono super impegnate. E’ per questo che Belen ha deciso di assumere una tata.

Lo stipendio della tata è stellare

Stando ad alcune indiscrezioni, lo stipendio che la Rodriguez avrebbe intenzione di corrispondere alla tata è stellare. Una baby sitter con un contratto di livello base si aggira intorno ai 42.000 euro all’anno, mentre un’educatrice professionale percepisce 146.250 euro annui. Questo significa che nel primo caso lo stipendio mensile è di 3500 euro, mentre nel secondo circa 12 mila euro. Insomma, cifre importanti, che fanno gola a molte.

Quanto è disposta a pagare Belen?

E’ bene sottolineare che le cifre citate sopra sono quelle standard, per cui non sappiamo se Belen è disposta a pagare uno stipendio del genere. Chiara Ferragni, ad esempio, corrisponde alla tata dei suoi figli un compenso di 5 mila euro al mese.