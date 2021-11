Belen conferma la crisi con Antonino? Il messaggio sui social

In una serie di messaggi via social Belen Rodriguez sembra confermare la sua presunta crisi con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha scritto un messaggio sui social che sembra fare riferimento alla sua presunta crisi con Antonino Spinalbese, con cui ormai non appare insieme da diverse settimane.

Belen Rodriguez: la crisi con Antonino

Sono sempre più insistenti le voci su una presunta crisi sentimentale tra Belen e il padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese, che da settimane risulta essere lontano dalla bella argentina.

Sui social Belen Rodriguez ha scritto diversi messaggi che sembravano fare riferimento alla sua relazione con l’hair stylist e, in uno degli ultimi, la showgirl ha postato le immagini del mare agitato e ha scritto: “Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima”. Un fan le ha risposto scrivendo: “Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato”. La showgirl a sua volta ha risposto: “Sai perché? Perché anche il mare a volte è arrabbiato, allora ti senti compresa”.

Belen Rodriguez: la storia con Antonino

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono legati durante l’estate del 2020 e dopo pochi mesi di relazione hanno annunciato di attendere la loro prima figlia, Luna Marì, nata il 12 luglio scorso. Da alcune settimane la showgirl argentina ha smesso di mostrarsi in compagnia del suo fidanzato e sui social non ha fatto alcun commento nemmeno quando Antonino, nei giorni scorsi, ha avuto un grave incidente d’auto.

Belen Rodriguez: le indiscrezioni

La showgirl non ha smentito né confermato le voci in circolazione in merito al suo presunto addio all’hair stylist milanese e nel frattempo è stata più volte paparazzata in compagnia dei suoi fratelli (ma mai insieme all’hair stylist). Secondo i rumor più insistenti Antonino avrebbe lasciato la casa condivisa insieme alla showgirl argentina e oggi i due non starebbero più insieme.

Anche Antonino sui social ha postato alcuni messaggi che lasciano ipotizzare la crisi sentimentale e ha postato una foto della figlia Luna scrivendo: “Non riuscirete mai a dividerci”.

Non è chiaro cosa possa essere accaduto tra i due che, fino a pochi mesi fa, apparivano più uniti e felici che mai. La stessa Belen aveva dichiarato di considerare Antonino “un principe” e si era detta pronta a formare con lui una famiglia insieme al figlio Santiago (nato dall’amore per Stefano De Martino).