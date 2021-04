Belen e Antonino alle Maldive: chi paga la super vacanza di lusso?

Da chi è pagata la splendida vacanza alle Maldive di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Tutta la verità sulla coppia

Come sappiamo, Belen Rodriguez si trova in vacanza alle Maldive insieme al suo attuale compagno Antonino Spinalbese, dal quale aspetta una bambina. La popolarissima showgirl si gode pertanto la dolce attesa in un posto favoloso, dando il buongiorno su Instagram ai suoi numerosi fan con foto da urlo che mostrano un mare cristallino, le colazioni esotiche e i tramonti da sogno.

L’argentina e il suo giovane fidanzato hanno scelto come dimora della loro vacanza il Baglioni Resort, un hotel di lusso parecchio amato dai vip nostrani. Ma quanto costa soggiornare nel rinomato albergo delle spettacolari isole tropicali? Ebbene, una notte nella suite varia tra i 600 e i 1500 dollari, tuttavia Belen è lì per lavoro, come rivela l’hashtag #suppliedby.

Con molta probabilità, dunque, Belen e Antonino non stanno sborsando un centesimo per questo meraviglioso soggiorno, bensì sono ospiti della struttura in cambio di visibilità e pubblicità.

