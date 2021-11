Belen e Antonino in pausa di riflessione: la showgirl si rifugia dai fratelli

Belen Rodriguez è stata paparazzata in compagnia del fratello Jeremias, mentre di Antonino Spinalbese continua a non vedersi neanche l'ombra.

Secondo i rumor in circolazione sarebbe ormai acclarata la crisi sentimentale tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl, ormai distante dall’hair stylist milanese, è stata pizzicata in compagnia dei suoi figli e del fratello Jeremias.

Belen Rodriguez: la crisi con Antonino

Da settimane circolano voci su una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e la showgirl argentina – che ha avuto insieme a lui la sua seconda figlia pochi mesi fa – non ha fatto nulla per smentire la notizia. Nelle ultime ore Belen è stata sorpresa in compagnia di suo fratello, Jeremias Rodriguez, e dei due figli Santiago e Luna (tenuta in braccio dallo zio). Ancora una volta sembra dunque che la showgirl abbia trovato riparo tra le braccia dei familiari dopo quella che – secondo indiscrezioni – sarebbe la fine di un’altra sua importante storia d’amore.

Belen Rodriguez e Antonino: i rapporti

Da settimane Belen ha smesso di mostrarsi in compagnia di Antonino Spinalbese che nel frattempo, sui social, ha postato una foto della piccola Luna Marì e ha scritto: “Provate a dividerci…”. In tanti tra i fan della showgirl sono impazienti di sapere la verità dietro la presunta crisi tra i due che, insieme da poco più di un anno, hanno annunciato di aspettare la loro prima figlia dopo pochi mesi di liaison.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Prima d’incontrare Antonino Spinalbese Belen aveva trascorso il lockdown per l’emergenza Coronavirus insieme a suo marito, Stefano De Martino. I due, che hannoa vuto insieem il figlio Santiago, si sono separati nel 2016 e nel 2019 hanno provato a stare di nuovo insieme. La showgirl aveva affermato pubblicamente di desiderare un secondo figlio insieme a De Martino, ma purtroppo la relazione trai due era durata meno di un batter di ciglia.

Né la showgirl argentina né il ballerino hanno svelato i motivi che li avrebbero condotti alla rottura e per il momento Belen ha preferito non svelare come starebbero le cose tra lei e Antonino Spinalbese.

I familiari della showgirl, da sempre rimasti al suo fianco, hanno rispettato come sempre il suo silenzio e la sua privacy e per il momento sembra che i fan non riusciranno ad ottenere risposte in merito a quanto accaduto tra i due vip.