Belen e Antonino, storia naufragata? La risposta della showgirl a un fan

Belen Rodriguez ha risposto infastidita alla provocazione di un fan in merito alla sua storia d'amore con Antonino Spinalbese.

Storia naufragata tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Da alcune settimane la coppia ha smesso di mostrarsi insieme sui social e la showgirl ha risposto infastidita ad un commento di un fan a proposito della loro liaison.

Il 12 luglio 2021, dopo un anno d’amore, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno avuto la loro prima figlia, Luna Marì. Dopo mesi idilliaci però sembra che la storia d’amore tra la showgirl e l’hair stylist abbia subìto una battuta d’arresto e infatti i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. Mentre il rumor sulla presunta rottura diventa sempre più insistente un fan ha commentato una foto di Belen scrivendo provocatoriamente: “Chi sarà il prossimo?”.

La showgirl, visibilmente infastidita, ha presto replicato: “Probabilmente sono cavoli miei”. La showgirl argentina dunque ha preferito non smentire il rumor in circolazione e in tanti si chiedono se davvero la sua storia con Antonino sia giunta al capolinea.

Belen Rodriguez: l’amore per Antonino

Fino a pochi mesi fa la showgirl sembrava essere più innamorata che mai dell’hair stylist, incontrato dopo la fine della sua lunga relazione con Stefano De Martino (con cui era tornata insieme circa un anno e mezzo prima). “E’ completamente diversa da tutte le persone che ho incontrato: per quanto fisicamente mi piaccia da impazzire, è una persona pacata, serena, costruttiva, è un uomo che sa come trattare una donna, non mi ha mai detto ‘stron*a’ neanche una volta”, ha dichiarato la showgirl in merito al padre di sua figlia, e ancora: “Mi sono sempre piaciuti gli ‘stron*i’.

Ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità (…) Tatuato l’ho avuto, ma gentile… E’ bello avere un uomo misterioso, ma è importante che sia gentile perché è una dote che ti accompagna per tutta la vita”.

Belen Rodriguez: la vita privata della showgirl

La showgirl ha vissuto delle importanti storie d’amore con alcuni degli uomini più famosi dello show business e insieme al ballerino Stefano De Martino (suo ex marito) ha avuto il figlio Santiago.

I due erano tornati insieme nel 2019 ma si sono separati definitivamente all’indomani del lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus.