Belen e Ilary Blasi: i messaggi d'addio a Berlusconi

In tanti tra i volti tv Mediaset hanno espresso nelle scorse ore il loro cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi e tra questi vi sono state anche Ilary Blasi (migliore amica di Silvia Toffanin, nuora dell’ex premier) e Belen Rodriguez.

Belen e Ilary Blasi: i messaggi a Berlusconi

In tantissimi stanno esprimendo in queste ore il loro cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta a seguito di complicazioni dovute al suo quadro già precario (a causa di una leucemia mielomonicitica cronica). La conduttrice Ilary Blasi, migliore amica di Silvia Toffanin e da sempre vicina alla famiglia Berlusconi, ha scritto in queste ore sui social: “La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia, a cui faccio le mie condoglianze”. A lei si è aggiunta Belen Rodriguez, che sui social ha scritto semplicemente: “Riposa in pace presidente”.

Non appena si è diffusa la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi moltissimi volti vip hanno espresso il loro cordoglio pubblicamente. Federica Panicucci, che ha appreso la notizia mentre era in diretta, è riuscita a stento a trattenere le lacrime. Barbara D’Urso ha invece scritto sui social: “Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”