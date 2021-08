“Belen? È invecchiata”: il commento dell’hater fa infuriare la showgirl

Belen Rodriguez ha replicato contro un hater che ha criticato il suo aspetto via social.

Belen Rodriguez ha risposto a un hater che ha commentato un suo scatto senza trucco via social.

Belen Rodriguez contro gli hater

A poche settimane dalla nascita della sua seconda figlia Belen Rodriguez si sta concedendo un po’ di meritato relax sull’Isola di Albarella e sui social non ha mancato di condividere alcuni scatti al naturale, senza make up e in forma smagliante.

Uno degli ultimi scatti della showgirl ha però attirato le critiche di un hater, che ha scritto: “Anche Belen Rodriguez sta invecchiando”.

La showgirl ha replicato personalmente al detrattore, e ha scritto: “Gente frustrata, come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi. Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo! Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma, quello sì che mi spaventa!”. In tanti tra i fan della showgirl hanno preso le sue difese, scagliandosi personalmente contro il malcapitato detrattore.

Belen Rodriguez: la nascita di Luna Marì

Haters esclusi per Belen Rodriguez si tratta di un periodo roseo: lei e Antonino Spinalbese hanno dato il benvenuto alla piccola Luna Marì il 12 luglio scorso e a seguire i due si sono recati sull’Isola di Albarella per trascorrere un periodo di meritato riposo e alla ricerca di maggior privacy rispetto a Milano. Ad Albarella avrebbero fatto visita alla coppia i parenti e gli amici più intimi, e il piccolo Santiago sarebbe entusiasta di avere finalmente una sorellina.

Belen Rodriguez: la reazione degli ex

Belen Rodriguez ha anche confessato che i suoi ex le avrebbero fatto gli auguri per la nascita della piccola Luna Marì. “Sì, in privato. Sono stati tutti molto carini”, ha ammesso nella sua prima intervista dopo il parto. La storia d’amore tra lei e Antonino era iniziata all’indomani della seconda rottura tra la showgirl argentina e il suo ex marito, Stefano De Martino, ma Belen non ha mai voluto parlare apertamente dei motivi che li avrebbero spinti a dirsi addio.

Oggi Belen è felice accanto ad Antonino, che ha confessato di chiederle ogni giorno di sposarlo: “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre”, ha dichiarato l’hair stylist.