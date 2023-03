Belen e la gravidanza: il messaggio su Instagram

Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - "Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”. Belen Rodriguez sceglie Instagram per smentire ufficialmente una sua gravidanza, e posta una foto dove appare con un finto pancione mentre scherza con il suo parrucchiere Mimmo e un amic...

Roma, 28 mar. – (Adnkronos) – "Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”. Belen Rodriguez sceglie Instagram per smentire ufficialmente una sua gravidanza, e posta una foto dove appare con un finto pancione mentre scherza con il suo parrucchiere Mimmo e un amico anche loro fintamente “incinti”. La showgirl argentina polverizza così i ‘rumors’ che nelle scorse settimane avevano riempito i siti di gossip ipotizzando che Belen fosse incinta del secondo figlio dal marito, il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino.

Un ‘like’ della showgirl a un commento di un fan che le chiedeva apertamente della gravidanza, e un’assenza improvvisa da ‘Le Iene’, avevano dato materiale a followers e media per ricamare su un’eventuale bimbo in arrivo. Al momento però, la Rodriguez sembra smentirne ogni traccia.