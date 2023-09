Belen e Le Iene, perché è stata mandata via: parla Veronica Gentili

Veronica Gentili ha rotto per la prima volta il silenzio sul suo debutto come conduttrice a Le Iene, che sarebbero stato voluto nientemeno che da Pier Silvio Berlusconi.

Veronica Gentili a Le Iene: la confessione

Veronica Gentili prenderà il posto che era stato riservato a Belen Rodriguez a Le Iene e per la prima volta ha rotto il silenzio in merito alla sua partecipazione allo show, confessando che la proposta le sarebbe giunta dai vertici Mediaset (e a volerla fortemente sarebbe stato nientemeno che Pier Silvio Berlusconi) e che, dopo un’iniziale tentennamento, lei avrebbe deciso di accettare. “All’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti“, ha confessato, e ancora:

“Lì per lì ho vacillato: perché, sì, ti offrono la cosa più bella del mondo, ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare, prima di dire sì“, ha ammesso, aggiungendo anche di aver chiesto un’opinione anche a suo padre (ex dirigente Rai) e ad alcuni amici, come Marco Travaglio. Quanto a Belen, la nuova conduttrice de Le Iene ha ammesso: “Non la conosco, non ho conosciuto nessuna di loro. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne“.

L’anno scorso il conduttore Teo Mammucari aveva confessato di aver personalmente voluto Belen al suo fianco all’interno dello show e, com’è noto, la showgirl argentina ha definitivamente preso il suo posto quando lui ha deciso di dire addio a Mediaset.