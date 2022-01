Belen è single: la conferma nelle parole al figlio Santiago

Parlando col figlio Santiago Belen Rodriguez ha confermato di essere di nuovo single.

Belen Rodriguez ha confermato di essere single. La showgirl e Antonino Spinalbese si sono uffcialmente lasciati.

Belen Rodriguez e Antonino si sono lasciati: la conferma

Da settimane circolano voci riguardanti una presunta separazione tra Belen e Antonino Spinalbese. Questa volta è stata la stessa showgirl a confermare che quelle sulla presunta rottura non sono solamente ipotesi: lei e Antonino si sono effettivamente lasciati.

Parlando con suo figlio Santiago (di 8 anni) la shwogirl gli ha domandato se un giorno volesse diventare uno chef e a seguire ha detto: “Visto che mamma è single, almeno ho qualcuno che mi cucina”.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la rottura

Secondo indiscrezioni la storia d’amore tra la showgirl e Antonino Spinalbese, sbocciata appena un anno fa, non avrebbe resistito al nuovo equilibrio sorto dopo la nascita della figlia, Luna Marì.

La piccola era nata il 12 luglio scorso e, per un breve periodo dopo la sua nascita, tra Belen e Antonino tutto sembrava scorrere liscio come l’olio. I due hanno trascorso alcune settimane sull’Isola di Albarella dopo la nascita della bambina e sembrano essere più felici che mai.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: l’avvistamento

Nelle ultime settimane la showgirl è stata più volte paparazzata in compagnia dell’ex marito, Stefano De Martino, con cui si vocifera che abbia trascorso anche le feste natalizie.

Il ballerino si è recato anche all’aeroporto di Malpensa per andare a prendere la showgirl, di ritorno da un viaggio in Uruguay in compagnia dell’amica Patrizia Griffini. Al momento non è dato sapere se i due siano rimasti buoni amici o se davvero, come ipotizza qualcuno, tra Belen e il conduttore sia in atto un ritorno di fiamma. Quale sarà la verità in merito alla vicenda? Per saperlo ai fan non resta che attendere e al momento sulla questione tutto tace.