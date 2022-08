Belen e Stefano abbracciati: il dettaglio che fa sognare i fan

I fan dei social hanno notato un dettaglio inaspettato in uno degli ultimi scatti condivisi da Belen e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno smesso di nascondersi e ora che il loro ritorno di fiamma è ufficiale i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la foto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso delle splendide vacanze insieme e in queste ore sui social hanno postato la foto di un loro tenero abbraccio al tramonto.

In molti tra i fan della coppia hanno notato che alla mano del ballerino sia tornata a brillare la fede che, ovviamente, Stefano aveva smesso di indossare dopo la sua seconda, dolorosa rottura dalla bella argentina. Oggi i due sembrano aver ritrovato la serenità e insieme a loro sono sempre presenti Santiago e Luna Marì (la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese).

Il rapporto tra Stefano e Luna Marì

Nell’anno in cui lei e Stefano sono stati separati, Belen Rodriguez ha avuto una figlia insieme ad Antonino Spinalbese. Oggi la bambina è rimasta a vivere con la showgirl argentina e Stefano De Martino ha detto di considerarsi per lei una sorta di zio. “In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro”, ha dichiarato il ballerino, che in merito a Luna Marì ha affermato: “È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”.