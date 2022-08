Belen e Stefano, amore a gonfie vele: “Lei vuole un terzo figlio”

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez vuole un terzo figlio insieme a Stefano De Martino.

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez sarebbe pronta per avere un terzo figlio insieme a suo marito Stefano De Martino, con cui sembra aver ritrovato la serenità.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Dopo che sono tornati insieme lo scorso dicembre, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preferito mantenere un basso profilo in merito alla loro liaison, ma da alcuni giorni a questa parte i due hanno smesso di nascondersi e le foto dei loro baci appassionati a Ponza hanno fatto il giro del web.

Secondo indiscrezioni la showgirl – già madre del piccolo Santi e di Luna Marì – vorrebbe avere un terzo figlio proprio insieme al marito. Durante la sua ultima intervista a Verissimo la stessa Belen non aveva fatto segreto di desiderare un altro bambino, e in tanti si chiedono se lei e Stefano realizzeranno questo sogno. Del resto anche il ballerino non aveva fatto segreto di vedersi in futuro come padre di due bambini.

“A dire il vero mi immagino padre di più bambini, però sono cose che vanno pensate benissimo. DI sicuro sono contento che adesso noi padri siamo liberi e non incasellati nel ruolo di quelli che dettano le regole”, aveva affermato.

I rapporti con Spinalbese

Oggi Belen non avrebbe praticamente alcun rapporto con il suo ex, Antonino Spinalbese, che nel frattempo ha accettato di entrare come concorrente al GF Vip. I due si sentirebbero unicamente per via della figlia avuta insieme, Luna Marì, rimasta a vivere con la showgirl argentina.