Belen e Stefano De Martino paparazzati di nuovo insieme: è ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati insieme all'aeroporto di Malpensa.

Di ritorno dall’Uruguay Belen Rodriguez è stata paparazzata di nuovo in compagnia del suo ex marito, Stefano De Martino, che si è recato all’aeroporto di Malpensa per andare a prenderla.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme

Dopo la presunta fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è stata avvistata di nuovo in compagnia del suo ex marito, Stefano De Martino, che si è recato all’aeroporto di Malpensa per accogliere la showgirl e portarla a casa insieme ai suoi bagagli.

Al momento nessuno dei due ha smentito o confermato le voci in circolazione in merito a un loro presunto riavvicinamento, ma sono in tanti sui social a chiedersi cosa stia accadendo davvero tra i due.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Nel frattempo non c’è traccia di un possibile riavvicinamento tra Belen e Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia della showgirl, Luna Marì. I due hanno smesso di mostrarsi insieme ormai da diversi mesi e Belen non ha rotto il silenzio in merito alle ipotesi sulla loro rottura.

Antonino continua a vedere spesso sua figlia, Luna Marì, ma sui social non c’è traccia di lui e Belen insieme.

Belen Rodriguez: il Natale

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez avrebbe trascorso anche le feste di Natale in compagnia del suo ex marito, padre di suo figlio Santiago. I due, dopo una prima separazione, erano tornati insieme nel 2019 e, dopo quasi un anno trascorso insieme, si erano detti nuovamente addio nel 2020.

All’indomani del primo lockdown del 2020 Stefano aveva lasciato la casa della showgirl e si era trovato un nuovo appartamento tutto per sé a Milano. Nessuno dei due ha però svelato i motivi che li avrebbero condotti alla seconda, dolorosa separazione. Questa volta tra i due si tratta di un ritorno di fiamma? O hanno semplicemente mantenuto rapporti pacifici?