Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? Cecilia Rodriguez ha svelato la verità via social.

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra Belen Rodriguez e suo marito, Stefano De Martino.

A smentirle ci ha pensato la sorella minore della showgirl, Cecilia Rodriguez.

Belen e Stefano in crisi: la verità di Cecilia

Da tempo Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si mostrano insieme sui social e la questione, come accaduto in passato, non ha mancato di sollevare i sospetti dei fan in merito a una presunta crisi tra i due. A smentire la questione ci ha pensato Cecilia Rodriguez che, in queste ore, si è mostrata durante un pranzo a casa della sorella maggiore mentre era in sua compagnia insieme a Stefano De Martino e al suo fidanzato, Ignazio Moser.

Con le due coppie sarebbero stati presenti anche i nipoti di Cecilia, Santiago e Luna Marì, che la modella non ha mancato di mostrare nelle sue stories. Tutto scorrerebbe dunque liscio come l’olio per la famiglia Rodriguez, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’atteso matrimonio di Cecilia e Ignazio (che dovrebbe svolgersi durante l’estate 2023).

La crisi e le nozze

Nelle ultime settimane si era vociferato anche di una profonda crisi tra Cecilia e Ignazio Moser, ma la questione era stata smentita con fermezza dall’agente dell’ex ciclista e poi dalla stessa Cecilia, che aveva anche affermato di essere rimasta ferita dalla fake news in circolazione.

Pochi mesi fa Ignazio le ha fatto la sua romantica proposta di nozze e in tanti non vedono l’ora di vederli finalmente insieme all’altare.